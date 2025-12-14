Savet stručnjaka: Jabučna kiselina u proizvodnji hrane i pića

Jabučna kiselina, C4H6O5, je organska kiselina prirodno prisutna u voću, posebno u jabukama, po čemu je i dobila naziv ali je ima dosta i u kruškama, trešnji, grožđu, paradajzu, kupini, borovnici, brusnici i drugim plodovima

Piše: Dragana Andrejić, spec. struk. inž. prehrambene tehnologije, PSSS Kruševac

Spada u alfa-hidroksi kiseline (AHA) i ima blago kiseo, osvežavajući ukus. Iz jabučnog soka izolovao je švedski hemičar Carl Wilhelm Scheele 1785. godine, a strukturu molekula je odredio nemački hemičar Justus von Liebig 1832. Nema boju i odlično se rastvara u vodi i etanolu. Ona je proizvod nepotpune oksidacije šećera u toku sazrevanja grožđa.

U voću je zastupljena je u količini od oko 3 do 5 g/l. Nepostojana je jer je bakterije prevode u mlečnu kiselinu.

Ova kiselina se koristi u prehrambenoj industriji pod oznakom E296. Dozvoljeno je njeno dodavanje namirnicama i smatra se u potpunosti bezbednom za konzumaciju. Dodavanje jabučne kiseline u namirnice pomaže da se reguliše njihova pH vrednost u proizvodima ili da se postigne blago kiseli ukus.

Takođe, jabučna kiselina se koristi u proizvodnji vina, za proizvodnju voćnih napitaka, u poslastičarstvu, proizvodnji žvakaćih guma i slatkiša, za pojačavanje specifičnog voćnog ukusa proizvoda. Značajna je upotreba jabučne kiseline u kozmetici za negu kože, u medicini i farmakologiji za kao sastojak oralnih rehidracionih rastvora a koristi se i u nekim preparatima za stomatološke tretmane. Tradicionalno se dobija ekstrakcijom iz soka jabuke.

Ovaj postupak nije ekonomičan jer jabučni sok sadrži oko 0,4 – 0,7 % L-jabučne kiseline. Sintetička jabučna kiselina dobija se hidratacijom maleinske i fumarne kiseline. U vinarstvu se ubraja u neisparljive kiseline. Koncentracija jabučne kiseline u direktnoj je korelaciji sa svojstvima sorte, zrelošću grožđa i području gde se uzgaja vinova loza. Jabučna kiselina je poželjna u vinu, do određene granice. Vinu daje opor i neharmoničan ukus.

Prekoračenje dozvoljenog praga isparljivih kiselina javlja se ako je vino dobijeno od tehnološki nedovoljno zrelog grožđa, a ona kiselina koje često ima više od dozvoljene granice jeste upravo jabučna kiselina. U takvim situacijama vinu se mora ponekad smanjiti kiselost. Drugo rešenje jeste da se u tim nepovoljnim berbama odloži prvo pretakanje.

Tada bakterije i kvasci koji su na grožđu sami razgrade jabučnu kiselinu u blagu mlečnu kiselinu (tzv. jabučno-mlečno vrenje) pa vino postaje mekše i pitkije.

photo by freepik.com