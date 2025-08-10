Savet stručnjaka: Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji hrane

O kvalitetu i bezbednosti hrane se staraju država, proizvođači i potrošači. Država tako što donosi potrebne propise i osigurava njihovu primenu ujedno obezbeđujući proizvodnju hrane

Piše: Dragana Andrejić, spec. struk. inž. prehrambene tehnologije, PSSS Kruševac

Proizvođači imaju ključnu ulogu u primeni važećih propisa u proizvodnji hrane tako što posebnu pažnju moraju posvetiti higijeni prostora, mašina, opreme i zaposlenih. Potrošači ostvaruju svoju ulogu kroz podizanje nivoa svesti i znanja o potrebi proizvodnje bezbedne i kvalitetne hrane. Za sprovođenje dobre proizvođačke prakse je od posebne važnosti HACCP sistem. HACCP je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane i ne odnosi se na kvalitet proizvoda, već na njegovu zdravstvenu ispravnost. On deluje tako što se najpre identifikuju rizične tačke proizvodnje u kojima može doći do kontaminacije proizvoda a nakon toga određuju se preventivne mere. HACCP se može primeniti u čitavom procesu proizvodnje hrane, od primarnog proizvođača do krajnjeg potrošača.

Dobra proizvođačka praksa je u stvari niz preporuka koje treba sprovoditi u svim fazama rada počev od nabavke sirovina, prijema, skladištenja, proizvodnje gotovih ili poluprerađenih proizvoda, pakovanja, deklarisanja i higijene u svim postupcima da bi se izbegla opasnost od mikrobiološke, hemijske ili fizičke kontaminacije. Potrebno je i analizirati postupke reklamacija kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača i unapredio kvalitet proizvoda. Primarni proizvođači treba da vode računa o pravilnoj upotrebi stajnjaka, higijeni berača, opreme i sredstava za transport kao i prostora za skladištenje i preradu. Proizvođači bezbedne hrane treba da nabavljaju sirovine i repromaterijal od proverenih dobavljača koji poštuju dobru higijensku praksu. Zato je važno da dobavljači obezbede specifikacije za svoje proizvode u kojima se nalaze podaci o sastavu, načinu skladištenja, roku upotrebe i druge važne informacije. Tako dobijamo tzv sledljivost jednog proizvoda gde možemo pratiti njegove faze proizvodnje i utvrditi eventualni uzrok problema. Sve je to u cilju osiguranja dobijanja proizvoda po zadatim specifikacijama.

Možemo zaključiti da dobra proizvođačka praksa predstavlja skup svih proizvodnih i administrativnih postupaka u proizvodnji hrane i u postupku kontrole kvaliteta sa ciljem da se osigura dobijanje proizvoda koji odgovaraju željenom kvalitetu i očekivanjima potrošača. Obezbeđivanje sprovođenja dobre higijenske prakse, bezbednosti hrane i sprovođenje efikasne kontrole njihovog sprovođenja, pruža mogućnost da se proizvodima istaknu svi atributi njihovog kvaliteta. To pruža konkurentnu prednost na tržištu kod potrošača koji to umeju da prepoznaju. Zato je važno edukovati i potrošače kako bi prepoznali kvalitet i sigurnost.