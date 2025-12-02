Sastanak u Gradskoj kući o razvoju digitalne infrastrukture

U Gradskoj upravi gradonačelnik Ivan Manojlović je održao sastanak sa ministrom informisanja i telekomunikacija, Borisom Bratinom, nakon čega je usledio razgovor sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga Ivanom Anđelićem i predsednicima opština Aleksandrovac, Varvarin, Brus, Ćićevac i Trstenik

Gradonačelnik je pre svega izrazio zadovoljstvo brojnim posetama ministara Vlade Republike Srbije Kruševcu, uzajamnom koordinacijom Grada i ministarstava koja se na taj način ostvaruje i intenzivira, ali i efektima koji rezultiraju kao plod takve saradnje.

Teme sastanka bile su vezane za detekciju potreba i ideja, kao i načine na koji resorno Ministarstvo može da pomogne lokalnim samoupravama u unapređenju medijske slike. Gradonačelnik je naglasio da treba insistirati na istinitom izveštavanju i prenošenju informacija, sa posebnim osvrtom na društvene mreže kao platformi koja postaje sve više dominantna i koja se na žalost koristi za proizvoljno iznošenje informacija, spinovanje u cilju dobijanja jeftinih političkih poena.

– Veštačka inteligencija je evolucija koja se odvija brzinom revolucije, a strah od nje ne treba da postoji, jer nikad neće moći da zameni čoveka. Ali novo vreme svakako iziskuje ovladavanje veštinama njenog korišćenja, jer će to biti neophodno u svim oblastima. Naša je obaveza da pratimo savremene trendove u tehnologiji, kako bi bili ukorak sa modernim razvojem na globalnoj sceni – zaključio je gradonačelnik.

Ministar Bratina je rekao da je fokus razgovora bio na unapređenju medijskih sadržaja. On je najavio da će od kraja sledeće godine cela Srbija biti pokrivena širokopojasnim internetom, što će je dovesti na rang vrlo visoko pozicioniranih zemalja u smislu obimne i kvalitetne pokrivenosti. To znači da će i manje pristupačna mesta biti povezana internet signalom. U praksi, to je osim brzog prenosa podataka i istovremeno povezivanje većeg broja uređaja, podsticanje inovacija, digitalni privredni razvoj i omogućavanje pristupa različitim onlajn resursima.

Takođe, radiće se i na formiranju digitalnih kutaka u škole i na drugim mestima gde će se uvezati računari i stručnjaci za obuku kako bi se povećao obim digitalne pismenosti.

Načelnik RUO Ivan Anđelić je posebno pohvalio projekat širokopojasnog interneta, značajnog pre svega za rubne opštine, kao što su Brus i Aleksandrovac. Razgovarano je i o mogućnostima druge vrste pomoći za manje opštine, kako što se tiče broja stanovnika, tako i razvijenosti, u oblasti koja dobija sve više na značaju i ima konsekvence koje prevazilaze medijski prostor.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac