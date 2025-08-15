Saopštenje Policijske uprave Kruševac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S. M. (1960) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio pet krivičnih dela teška krađa na teritoriji Kruševca i Jagodine.

On se sumnjiči da je, od početka avgusta do hapšenja, provalio u tri stana na području Kruševca i dva na teritoriji Jagodine iz kojih je ukrao novac i nakit.

Prilikom hapšenja, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronađen je deo predmeta koje je, kako se sumnja, ukrao, kao i alat koji je, kako se sumnja, koristio za provale.