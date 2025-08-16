Saopštenje iz MUP-a

Postavljeno: 16.08.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (26) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je noćas na ulici neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju devojku, kao i da je ometao policijskog službenika prilikom postupanja i pretio mu.

M. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. avgust 2025., 21:57
 

Vedro
25°C
Apparent: 21°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 51%
Vetar: 1.3 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top