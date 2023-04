Saopštenje GO SNS Kruševac

„Mržnja, mržnja, mržnja, to je sve što opozicija ume da iskaže kad je u pitanju politika Aleksandra Vučića i on sam. Izborio se da Srbija napreduje, da se razvija i bori protiv kriminala i korupcije. To njima sve smeta i nemaju šta da ponude, jer građani podržavaju njegovu politiku. Zato huškaju svojim govorima i tvitovima da se njegov život ugrozi. Žele da sprovedu politiku mača i da Srbiju obezglave, jer jedino tako misle da na vlast dođu“, stoji u saopštenju GO SNS Kruševac.

Gradski odbor SNS Kruševac najoštrije osuđuje nove pretnje smrću upućene predsedniku Aleksandru Vučiću iz redova žutog tajkunskog preduzeća i poziva nadležne da reaguju, da spreče da se ove pretnje ostvare i da se budućnost Srbije ugrozi. Pozivamo i da se izvrše promene Zakona kojima treba da se za izrečeno odgovara, jer je dosta više da nam neodgovorni i maloumni ljudi iz opozicije ugrožavaju sigurnu budućnost Srbije.

Foto: GO SNS Kruševac