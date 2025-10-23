Saobraćajna nesreća na Bruskom putu – povređene četiri osobe

Postavljeno: 23.10.2025

Sinoć je oko 19.54 na Bruskom putu došlo do sudara teretnog vozila i dva automobila, Citroena i BMW-a, a teške telesne povrede je zadobio vozač Citroena, dok su lake telesne povrede pretrpeli vozač BMW-a, putnik i suvozač

Prema informacijama koje smo dobili iz Policijske uprave u Kruševcu, vozač Citroena je zadržan u kruševačkoj Opštoj bolnici.

Uviđaj je izvršila saobraćajna policija PU u Kruševcu u prisustvu osnovne javne tužiteljke koja je naložila zadržavanje vozača kamiona do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

N. L.

U subotu velika jesenja akcija čišćenja grada

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
23. oktobar 2025., 14:00
 

Uglavnom vedro
23°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1011 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 2.9 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top