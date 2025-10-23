Saobraćajna nesreća na Bruskom putu – povređene četiri osobe
Postavljeno: 23.10.2025
Sinoć je oko 19.54 na Bruskom putu došlo do sudara teretnog vozila i dva automobila, Citroena i BMW-a, a teške telesne povrede je zadobio vozač Citroena, dok su lake telesne povrede pretrpeli vozač BMW-a, putnik i suvozač
Prema informacijama koje smo dobili iz Policijske uprave u Kruševcu, vozač Citroena je zadržan u kruševačkoj Opštoj bolnici.
Uviđaj je izvršila saobraćajna policija PU u Kruševcu u prisustvu osnovne javne tužiteljke koja je naložila zadržavanje vozača kamiona do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
