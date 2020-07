Saniraju se posledice noćašnje oluje, protigradni strelci pripravni za novo najavljeno nevreme

Popravljen kvar na dalekovodu Majdevo, Trajal bi trebalo da dobije struju do početka druge smene, a putnički voz stoji dok se sa šina uklanjaju ostaci nadstrešnice koja je sletela na prugu Kruševac – Kraljevo. Zbog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda na moguće novo nevreme, protivgradni strelci su u stanju pripravnosti

Jako grmljavinsko nevreme koje je noćas pogodilo Kruševac najviše štete nanelo je OŠ “Vuk Karadžić” pokazuju najnoviji podaci Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije. Nakon što je oluja podigla dve trećine krova, školski objekat je prokisao po celoj osnovi –

sve učionice na drugom spratu dve trećine učionica na prvom spratu i deo prizemlja. Oštećen je veliki deo školskog inventara, računari i video projektori.

Deo krova sa škole pao je na trotoar i deo školskog dvorišta, ali je ostatak od preko 120 kvadratnih metara pao na stambene objekte na drugoj strani ulice, oštetio dva objekta, srušio jedan dimnjak i probio tavanicu u jednoj dečijoj sobi. Na sreću, nije bilo povređenih.

Teška oštećenja pretrpeo je i kruševački Gerontološki centar. Vetar je, naime, noćas otkrio oko 80 kvadrata krova sa jednog od objekata ove ustanove, a detaljnim pregledom cele krovne konstrukcije utvrđeno je da je oštećena na više mesta jer je njen deo truo, te da postoji opasnost od rušenja većeg dela krova.

Na pruzi Kruševac – Kraljevo u Čitluku vatrogasno spasilačke jedinice uklanjaju oko 300 kvadrata drvene nadstrešnice koja je pala sa jednog stovarišta građevinskog materijala, a ekipe Elektrodistribucije uklanjaju kvarove na dalekovodima koje je izazvala oluja.

Popravljen je kvar na dalekovodu za Majdevo, prespajanjem potrošača koji se snabdevaju iz trafostanice „Miloje Zakić“ njih 80 posto je dobilo struju, a u Elektrodistribuciji se nadaju da će kompletan kvar biti otklonjen do početka druge smene u Trajal korporaciji.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 14 sati bez vode su delovi Kapidžije, Dedine i Suvaja, a zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži do 18 sati će za saobraćaj biti zatvorena ulica Radojke Zajić u Kruševcu. Trenutno su bez vode stanovnici te, kao i Pećke (od Kosovske do Prvomajske), Damjana Maksića, Vronskog…

Na teritoriji grada Kruševca u protekla 24 sata palo je više od 73 litara kiše po metru kvadratnom, a na snazi je narandžasto upozorenje za Rasinski okrug kojim Republički hidrometeorološki zavod za danas i sutra najavljuje mogućnost novog grmljavinskog nevremena sa količinama padavina od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, ponegde i sa gradom. Zbog ove najave sistem odbrane od grada i protigradni strelci u Keruševcu su stavljeni u stanje pripravnosti.

Prema prognozi RHMZ za Srbiju, ovakvo vreme zadržaće se do utorka, dok se od srede očekuje pretežno sunčano. Temperatura će se kretati oko prosečnih vrednosti, od 25 do 30 stepeni.

N.B.

Saniraju se posledice noćašnje oluje, protigradni strelci pripravni za novo najavljeno nevreme

