Samostalno očitavanje brojila donosi uštedu i veću kontrolu potrošnje

Kako bi podstakla potrošače da se aktivnije uključe u proces kontrole potrošnje, Elektrodistribucija Srbije (EDS) uvela je pogodnost za sve korisnike koji sami očitaju brojilo. Oni će, počev od oktobarskog računa, ostvarivati popust od šest odsto, pod uslovom da račun izmire do 20. u mesecu

Stanje na brojilu može se prijaviti od 1. do 6. dana u mesecu preko mobilne aplikacije EDS-a, zvaničnog sajta, mejla, besplatnog broja 0800 360 300 ili lično na šalterima. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, korisnicima je omogućeno da na računu jasno vide način na koji je evidentirana potrošnja, da li je reč o daljinskom, konvencionalnom, samoočitavanju ili o neočitanom brojilu.

Korisnici sa statusom „daljinsko očitavanje“ nemaju obavezu prijavljivanja, jer EDS automatski registruje potrošnju. Više od pola miliona domaćinstava i firmi već koristi mobilnu aplikaciju, ocenjujući je praktičnom jer omogućava praćenje poslatih podataka i jednostavno prijavljivanje više brojila sa jednog telefona, bilo da je reč o stanu, kući, poslovnom prostoru, garaži ili vikendici.

Aplikacija se može preuzeti sa Google Play-a, App Store-a i Huawei AppGallery. Nakon instalacije, stanje se prijavljuje jednostavno: na početnom ekranu bira se opcija „prijava stanja brojila“, zatim „moja merna mesta“, popunjavaju se osnovni podaci i dodaje fotografija brojila.

Iz EDS-a podsećaju korisnike da obavezno provere da li je fotografija ispravnog brojila poslata, posebno kada imaju više mernih mesta, kako bi se izbegle greške. Za one koji se prvi put odlučuju za samoočitavanje dostupna su i detaljna uputstva u samoj aplikaciji, na sajtu i na YouTube kanalu Elektrodistribucije.

