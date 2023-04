Sajam cveća u Kruševcu

Danas je u Miličinoj ulici u Kruševcu priređen Sajam cveća , koji se tradicionalno održava još od 2014. godine u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac i Privredne komore Srbije. Na štandovima se našlo ukrasno i začinsko bilje, dekorativne figure za baštu i dvorište, različite vrste ruža i mnogo toga drugog.

Maja Marković, direktorka RPKK smatra da je cvećarstvo vrlo unosan posao i da Rasinski okrug prednjači u ovakvoj vrsti poslovanja.

–Tradicionalno, od 2014, organizujemo ovaj sajam uz podršku grada Kruševca, Poslovnog centra i Javnog komunalnog preduzeća Kruševac i Kulturnog centra. Ako pogledamo grane poljoprivrede, cvećarstvo se sve više razvija i upravo organizacijom ovakvih manifestacija želimo da se naši proizvođači umreže ne bi li se poboljšala i unapredila proizvodnja. Povećavamo obim proizvodnje, kako na domaćem, tako na inostranom tržištu. Rasinski okrug je lider kada je sadnji materijal u pitanju. Proizvođači ruža iz Rasinskog okruga su među prvima, kada je izvoz u pitanju. U 2022 godini iz Rasinskog okruga iznos sadnog materijala bio je 14,7 milona evra i u odnosu na 2021, izvoz je povećan za 27 posto. U Privrednoj Komori Srbije imamo grupaciju za cveće i ukrasno bilje koje se bavi rešavanjem izazova u ovoj oblasti, kako bi se obogatio privredni ambijent. Na današnjem sajmu imamo 20 izlagača, odnosno proizvođača cveća i ukrasnog bilja i 7 udruženja starih zanata. Pored proizvođača cveća iz Kruševca, tu su proizvođači iz Trstenika i iz Varvarina – rekla je ona.

Radica Kostić iz Počekovine, jedna od izlagača, bavi se proizvodnjom začinskog bilja

–Po gubitku posla, počela sam da se bavim proizvodnjom začinskog i lekovitog bilja. Isprva, to je bio hobi, ali eto, sada je to preraslo u nešto više. Opredelila sam se za ovaj posao iz čiste ljubavi, tako da ukrasno bilje me naprosto ne privlači, koliko uživam u gajenju ovih korisnijih biljaka – rekla je ona.

V.M.