Šahisti drugog tima Kruševca trijumfovali na takmičenju u Novom Pazaru

Šahisti druge ekipe Kruševca pobednici su Lige centralne Srbije – Zapad, koja je tokom četiri dana održana u Novom Pazaru

Nakon šest takmičarskih rundi odigranih u Hotelu „Atlas“, i pet kola iz septembarskog dela takmičenja u okviru dve zone, kruševački tim je osvojio ukupno 29 bodova i time izborio plasman u Prvu ligu centralne Srbije.

Drugo mesto, u konkurenciji 12 klubova, zauzeo je „Priko“ iz Prijepolja sa 24 boda, dok su „Zlatar“ iz Nove Varoši i sjenička „Mladost“ takmičenje završili na sedmom i devetom mestu, sa 16 odnosno 12 bodova.

Iz lige su ispala dva najslabije plasirana kluba – „Trepča 2“ iz Kosovske Mitrovice, koja je osvojila tri boda, i „Goč“ iz Vrnjačke Banje, koji nije uspeo da upiše nijedan bod.

Ovim uspehom šahisti Kruševca nastavljaju tradiciju dobrih rezultata i potvđuju svoj konstantan napredak na regionalnoj šahovskoj sceni.

Foto: rtvnp.rs