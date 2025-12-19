Saglasnost Vlade za zapošljavanje 400 mladih zdravstvenih radnika

Vlada Srbije dala je zeleno svetlo Ministarstvu zdravlja za zapošljavanje ukupno 400 diplomaca zdravstvene struke. Ovom odlukom biće primljeno 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, kao i 300 svršenih učenika srednjih medicinskih škola, svi na neodređeno vreme

Ovakav potez predstavlja nastavak politike jačanja zdravstvenog sistema kroz zadržavanje mladih i perspektivnih kadrova u zemlji.

Cilj je da se mladim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima omogući da započnu profesionalni put, usavršavaju se i grade karijeru u Srbiji, umesto da priliku traže u inostranstvu.

Kako se ističe, zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika ima poseban značaj za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, ali i za dugoročni razvoj medicinske struke i stabilnost zdravstvenog sistema, što se ocenjuje kao interes od nacionalnog i strateškog značaja.