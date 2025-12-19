Saglasnost Vlade za zapošljavanje 400 mladih zdravstvenih radnika

Postavljeno: 19.12.2025

Vlada Srbije dala je zeleno svetlo Ministarstvu zdravlja za zapošljavanje ukupno 400 diplomaca zdravstvene struke. Ovom odlukom biće primljeno 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, kao i 300 svršenih učenika srednjih medicinskih škola, svi na neodređeno vreme

Ovakav potez predstavlja nastavak politike jačanja zdravstvenog sistema kroz zadržavanje mladih i perspektivnih kadrova u zemlji.

Cilj je da se mladim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima omogući da započnu profesionalni put, usavršavaju se i grade karijeru u Srbiji, umesto da priliku traže u inostranstvu.

Kako se ističe, zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika ima poseban značaj za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, ali i za dugoročni razvoj medicinske struke i stabilnost zdravstvenog sistema, što se ocenjuje kao interes od nacionalnog i strateškog značaja.

Od danas radovi na deonici petlja Ćićevac – petlja Koševi

