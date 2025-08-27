Sa Skupštine: Završena sednica usvajanjem niza odluka

Na trinaestoj sednici Skupštine Grada Kruševca razmatrane su 34 tačke dnevnog reda. Nakon duge rasprave o budžetu Grada za period januar – jun 2025. godine, odbornici su većinom glasova usvojili Predlog odluke o matičnom području grada Kruševca, kao i Predlog o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada. Takođe, bilo je reči i o izveštajima i planovima nekoliko javnih preduzeća, kao i imenovanju direktora i članova školskih odbora

15:15 – Rasprava o matičnom području i javno-privatnom partnerstvu u gradskom i prigradskom saobraćaju

U obrazloženju odluke o matičnom području grada Kruševca, kao razlog za donošenje same odluke, navodi se smanjenje broja matičnih područja u odnosu na odluku koja je trenutno u primeni, te da predstavlja jednu od mera smanjena troškova i racionalizacije javne potrošnje.

Načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić je obrazložila da se uspostavlja jedinstveno matično područje grada Kruševca, a tamo gde su postojala matična područja i dalje će zaposleni izlaziti na lice mesta.

– Dakle, imaćemo jednog matičara, a svi ostali će biti zamenici. Samim tim oni će moći na svim područjima da rade, što će mnogo olakšati rad same Gradske uprave.

Odbornici Lazar Stefanović i Stefan Bojičić su postavili pitanje kako je moguće da Kruševac po popisu ima 104.000 birača, a punoletnih građana 94.000, te odakle višak od 10 hiljada glasova. Na to je Vesna Anđelić odgovorila da su ti podaci vezani za republičku statistiku, te da će odbornici odgovor dobiti u pisanoj formi u što kraćem roku.

– Popis građana podrazumeva popis ljudi koji se trenutno fizički nalaze na lokaciji, dok na biračkom spisku mogu da budu i oni koji trenutno nisu fizički prisutni – koji su u inostranstvu ili žive u drugim sredinama – istakao je Zoran Tomić ispred vladajuće partije.

Zoran Stipanović, predstavnik javno-privatnog partnerstva i član stručnog tima je govorio o projektu javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada.

– Vrednost projekta je oko 7 milijardi 930 miliona na period od 10 godina i predviđeno je da Grad od tih 790 miliona godišnje koliko će koštati taj prevoz, plaća koncesivnu naknadu u visini od maksimalno 250 miliona dinara sa pdv-om. To znači da će privatni partner snositi rizik ostatka prihoda koje treba da napravi da bi pokrio svoje troškove koje će napraviti. U tom slučaju, rizik ne snosi Grad Kruševac, već privatni partner.

Odbornica Ksenija Bradić-Veljović je istakla da dokument ima nedostak koji se tiče socijalne politike i smatra da ovo nije primer pravog javno-privatnog partnerstva.

– Ovo je klasična javna nabavka usluge koja je preskupo plaćena i u kojoj privatni partner preuzima rizik naplate karata, ali Grad mu garantuje prihode. To nije partnerstvo, jer obe strane treba da imaju zaštićene svoje interese.

Gradonačelnik Manojlović je istakao da je razlog raspisivanja javnog poziva taj što Kruševac nema javno preduzeće za transport putnika, te Grad traži adekvatnog partnera koji će ispuniti određene norme. Govoreći o novom partnerstvu, gradonačelnik je između ostalog istakao da će novim ugovorom Grad zahtevati da svi penzioneri imaju besplatan prevoz.

18:30 – Plan Grada na prelazak sa fosilnih goriva na ekološki prihvatljivije grejanje

Veliku pažnju odbornika privukao je Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za supstituciju proizvodnje toplotne energije iz fosilnih goriva toplotnom energijom dobijenom iz obnovljivih izvora, bez elemenata koncesije.

Tom prilikom direktor Toplane Milutin Tasić je istakao da predmet pomenutog javno-privatnog partnerstva nije promena vlasničke strukture ovog javnog preduzeća, već je reč o ustupanju proizvodnje toplotne energije.

– Ideja je da kotlovi centralnog izvora toplotne energije ostanu u svojim kotlarnicama i da se dogradi poseban objekat gde će biti istalirana sva neophodna oprema gde će se ugraditi dva kotla na sečku od po 10 megavata. Kotlovi na gas će ostati kao podrška kotlovima na sečku. Pored ovog centralnog izvora toplotne energije, naše kotlove koje ćemo koristiti i ove sezone, a koriste ugalj, njih ćemo konzervirati i dovesti u stanje da ukoliko nekada dođemo u situaciju da partner ne vrši proizvodnju, Toplana može krenuti sa proizvodnjom toplotne energije i iz tih kotlova koji će biti u stanju mirovanja.

21:30 – Završena sednica usvajanjem niza odluka

U nastavku sednice, odbornici su diskutovali o poslovanju JP za urbanizam i projektovanje, JKP „Vodovod – Kruševac“ i JKP „Kruševac“ za 2025. godinu. Takođe, bilo je reči i o imenovanju članova Školskih odbora OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Jovan Popović“, te OŠ „Vasa Pelagić“ iz Padeža, kao i Medicinske i Prve tehničke škole.

N. L.