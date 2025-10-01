Sa sednice SO Aleksandrovac: Usvojen rebalans budžeta

Na jučerašnjoj 11. sednici SO, kojom je predsedavao predsednik Milan Minić, donete su važne odluke za funkcionisanje lokalne zajednice

Među njima je i rebalans Budžeta opštine, koji će omogućiti dalja ulaganja u održavanje, uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture.

Usvojena je izmena Programa poslovanja JKSP „Aleksandrovac“ za tekuću godinu.

Parlamentarci Župe usvojili su novi Poslovnik o radu, koji će, kako se čulo, obezbediti brži i efikasniji rad Skupštine opštine, te doneli Odluku o raspuštanju Saveta MZ i imenovanju Poverenika, koji će do konstituisanja novih Saveta, obavljati tekuće poslove za MZ.

Usvojen je Izveštaj o radu opštinskog Veća za drugi kvartal ove godine, kao i Odluka o najvažnijim manifestacijama od značaja za opštinu Aleksandrovac.

Takođe je utvrđen Predlog člana Školskog odbora Srednje škole „Sveti Trifun“ sa domom učenika, iz redova zaposlenih ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Odbornici su imenovali novi Savet roditelja za školsku 2025/2026. godinu.

Već po ustaljenoj praksi, nadležne opštinske službe dale su iscrpne izveštaje na odbornička pitanja postavljena na prošloj sednici SO.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac