Sa protesta: Studenti najavili da u Niš kreću iz Lazarice

Na večerašnjem protestu na Trgu glumaca, kruševački studenti su najavili da će pešačenje ka Nišu započeti u četvrtak, 27. februara, u osam časova i simbolično će krenuti iz crkve Lazarice

Tom prilikom su se zahvalili svima koji će primiti studente koji će stići u Lazarev grad u sredu uveče. Takođe, saopštili su da će Hala sportova, sala ,,Soko”, te fiskulturne sale Ekonomsko-trgovinske i Medicinske škole, kao i osnovnih škola ,,Vuk Karadžić” i ,,Nada Popović”, ustupiti svoje kapacitete za doček studenata iz gradova širom Srbije.

– Baklja slobode stiže u naš grad iz Čačka, Užica, Kraljeva, Kragujevca i drugih mesta, a ovde će nam se pridružiti i studenti iz Aleksandrovca, kao i maturanti naše Gimnazije. Kruševac je pre više od 500 godina bio mesto okupljanja onih koji su nastojali da se izbore za slobodu. I danas ta borba se nastavlja, to je borba za pravdu i sistem zasnovan na odgovornosti. Pozivamo vas da nas podržite dok prenosimo baklju od jednog cara, cara Lazara, kako ga nazivaju u našim epskim pesmama, do drugog cara, cara Konstantina, rođenog u rimskom Naisu, današnjem Nišu. Korak po korak, selo po selo, pokušaćemo da naš glas dopre do što više ljudi. Simbolično krenućemo iz crkve Lazarice u četvrtak, 27. februara, u osam časova – saopštile su studentkinje u ime kruševačkih studenata sa svih fakulteta.

Takođe, najavili su da će stati kod crkve Svetih apostola Vartolomeja i Varnave na 15 minuta tišine, kako bi odali počast nastradalima. Potom će se uputiti ka selu Kaonik, proći će kroz Đunis, Deligrad i Rutevac, da bi uveče stigli u Aleksinac gde će prespavati. Iz Aleksinca će se sutradan uputiti ka Žitkovcu, Tešici i Donjoj Toponici da bi konačno stigli do niške tvrđave.

Potom su pročitali svoje zahteve istakavši da još uvek nisu ispunjeni, te imena žrtava novosadske tragedije nakon čega je održana petnaestominutna tišina.

– Baklju nade i slobode upalili su studenti. Zajedničko svim našim zahtevima jeste to što tražimo da institucije sistema rade svoj posao, po zakonu i u interesu svih građana.

Zvanično su otpočeli prijem donacija, te su u ime kruševačkih studenata obavestile okupljene da se materijalne donacije prikupljaju u igraonici „Moj svet“, Toličina 19, a novčane donacije u pabu „Ruster“ , u Obilićevoj 70, u kutiji naznačenoj za to.

Takođe, o onome što je najpotrebnije, građani se mogu informisati na linku u opisu instagram stranice @krusevacki.studenti.u.blokadi, kao i na fejsbuk grupi „Događaji u Kruševcu“ ili putem poruke.

Nakon 15 minuta tišine, u znak počasti nastradalima, usledila je protestna šetnja pored Fontane kroz Bronks i delove naselja Kolonija, Pejton i Bivolje. Okupljeni su uzvikivali ,,izađite napolje”, ,,Kruševac je ustao” i opšte prihvaćenu parolu protesta ,,pumpaj”.

N. L.