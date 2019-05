Sa protesta „Jedan od pet miliona“ poručeno da na Dan slobode medija u Kruševcu vlada potpuni medijski mrak

Građani su se večeras na Trgu glumaca na protestu „Jedan od pet miliona – Svi ko jedan“ okupili posle tronedeljne pauze, a organizatori su poručili da nisu odustali od zahteva te da na svetski Dan slobode medija u Kruševcu vlada totalni medijski mrak

Katarina Panić, koja se okupljenima obratila u ime organizatora protesta, kazala je da gradjani koji u Kruševcu protestuju neće odustati od lokalnih zahteva kao i da neće odustati od zahteva da im se vrate osnovna lična i gradjanska prava koja su godinama uzimana i degradirana.

Ona je, konstatujući da je danas svetski Dan slobode medija, zahvalila, kako je kazala, svim hrabrim nosiocima te branše što su svih ovih godina izveštavali objektivno, bez obzira na zastrašivanja i medijski mrak u kome živimo.

– Zahvaljujem im se i jer nisu otišli iz ove zmelje bez obzira na sve pretnje koje su trpeli. O onim drugim medijima danas neću govoriti – kazala je ona.

Da je na svetski Dan slobode medija u Kruševcu „mrkli medijski mrak“ kazala je Kruševljanka Marija Ilić Paunović podsetivši da u Srbiji u ovom trenutku jedna vlasnica televizije štrajkuje gladju 19-ti dan, da je jedan novinar umalo živ spaljen, a da desetine profesionalnih novinara trpi hajku državnih funkcionera i njihovih režimskih glasila.

– Jedna partija ne drži samo monopol nad našim životima i državom već i nad svim frekvencijama, što nacionalnim, što lokalnim. Ista ta partija budžetske, gradjanske novce deli kao svoje, lične – kazala je ona. Precizirala je da je nedavno iz budžeta Grada Kruševca za projekte u oblasti javnog informisanja izdvojeno ukupno 15,6 miliona dinara, od čega je, tvrdi ona, osamdeset odsto sredstava otišlo medijima bliskim vlasti.

– Hoćemo li mi od danas dobiti otvorenije, slobodnije medije na kojima ćemo mi, koji drugačije mislimo moći da kažemo po nešto ili je ovaj novac ipak opredeljen za jaču, bržu i bolju kampanju laži, spinovanja, manipulisanja i anatemisanja svih i svega što se ne svidja lokalnim šerifima ovoga grada i glavnom vodji u Beogradu. Nema slobode bez medijskih sloboda i zato svakoga petka ovde dok ne izborimo slobodu – poručila je ona.

O proslavljanju Prvog maja govorio je sugradjanin Nebojša Cvetanović koji je rekao da u Srbiji nije bilo razloga za obeležavanje tog praznika „jer je situacija u Srbiji po platama i pravima radnika jedna od najgorih u višedecenijskom proslavljanju tog praznika“.

– Radnici su postali podanici ovog režima, koji ništa nije učino za poboljšanje njihovog položaja, već naprotiv, donošenjem Zakona o radu onemogućio im je da ostvare svoja prava. Doveli su do toga da radniku više nije bitno da li je stručan i dobar u poslu koji obavlja već da li pripada jednoj od stanaka na vlasti. Sindikalni predstavnici su uglavnom u dogovoru i pećutnoj saradnji sa vlašću, a njihova borba za prava radnika se svela na obezbedjivanje ogreva, zimnice i učestvovanja na radničkim igrama. Zakoni koji treba da poboljšaju radnika se ne donose, ali se donose zakoni koji u društvu produbljuju i legalizuju korupciju – rekao je on.

Kruševljanin Adam Milenković je skrenuo pažnju na to da su pojedini delovi grada i parkovi potpuno zapušteni te da se ne vodi dovoljno računa o ekologiji.

Na večerašnjem protestu nije bilo klasične protestne šetnje već su organizatori nakon obraćanja pozvali okupljene da zajedno odu do lokalne Radio televizije Kruševac. Na ulazna vrata zgrade Doma sindikata, u kojoj se nalazi ta televizija, organizatori su zalepili umrlicu na kojoj je napisano RTK 1970 – 2012. Objasnili su da to znači da je od 2012. godine ta televizija mrtva za neistomišljenike, napomenuvši da to važi i za ostale lokalne televizije, ali da je sedište te televizije bilo najbliže.

Sa protesta „Jedan od pet miliona“ poručeno da na Dan slobode medija u Kruševcu vlada potpuni medijski mrak

Građani su se večeras na Trgu glumaca na protestu „Jedan od pet miliona – Svi ko jedan“ okupili posle tronedeljne pauze, a organizatori su poručili da nisu odustali od zahteva te da na svetski Dan slobode medija u Kruševcu vlada totalni medijski mrak Katarina Panić, koja se okupljenima obratila u ime organizatora protesta, kazala je da gradjani koji u Kruševcu protestuju neće odustati od lokalnih zahteva kao i da neće odustati od zahteva da im se vrate osnovna lična i gradjanska prava koja su godinama uzimana i degradirana. Ona je, konstatujući da je danas svetski Dan slobode medija, zahvalila, kako…