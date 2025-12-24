Sa predavanja „Sveta tajna ispovesti“

Blagoslovom Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. Davida u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa jeromonah Sergije Radivojević održao je predavanje na temu Sveta tajna ispovesti

Priznavanje pred sveštenikom svih loših i grešnih postupaka, reči ili dela naziva se ispovest. Ono je vidljiva manifestacija pokajanja koje se zbiva u čoveku sa željom da se oslobodi zla i greha u sebi koji vladaju njime.

Pokajanje je dobrovoljno prihvatanje krivice i osuđivanje sebe pred Bogom kao Sudijom sa dubokom nadom u njegovu milost, blagost i ljubav. Veličanstvenost i nedokučivost Svete tajne Ispovesti leži u tome što čovek, umesto da bude osuđen zbog svojih dela, kako naša logika nalaže, biva suprotno tome oslobođen jer je Sin Božji, Gospod Isus Hristos uzeo na sebe sva bezakonja naša i opravdao nas jednom a svagda kroz svoje spasonosno stradanje na Golgoti.

Jedino u Hristu čovek može ponovo biti preporođen kroz pokajanje i na temelju Hristove pravednosti i ljubavi biti opravdan i vraćen u dostojanstvo slobode dece Božje. Čovek biva ponovo vraćen u zajednicu sa Bogom, a ta zajednica je u stvari Sveta liturgija i mogućnost da sa Bogom delimo život kroz Sveto pričešće.

– Pokajanje je nasušna potreba da se vratimo duhovnom zdravlju od koga smo kroz greh odstupili. Pokajanje je nešto sasvim suprotno od gordosti koja navodi čoveka da sebe smatra bezgrešnim. Tek kada stekne smirenje čovek sagledava šta se u njegovom srcu i duši istinski događa. Po tumačenju Svetih otaca, sagledavanje sopstvenog srca je najveći dar koji čovek od Boga dobija. Ako istinski sagledamo sebe onda možemo da se uz pomoć blagodati Božije oslobodimo bremena greha. Svaki čovek treba da teži da se u njega useli ljubav Hristova, jer bez nje ne možemo biti srećni, ispunjeni i blagosloveni – rekao je otac Sergije.

U nastavku predavanja bilo je reči o priči o bludnom sinu iz Jevanđelja po Luki koja govori o mlađem sinu koji od oca uzima svoj deo imanja, i pošto sve potroši živeći raspusno, dolazi kući kajući se, a otac ga s radošću prima nazad, ističući Božju bezuslovnu ljubav i praštanje.

– Bog očekuje naš povratak ma gde i ma koliko se udaljili od njega. Kada se vratimo sebi i otreznimo od opijenosti bilo kojim grehom koji činimo, istog momenta Gospod je tu i daje nam snage da mu se vratimo. Zato je pokajanje neprestano potrebno. Tako se gradi zdanje duhovno unutar čovekovog srca i duše.

Otac Sergije je istakao i da ispovest sama po sebi nije dovoljna, već je potrebno da bude prožeta unutrašnjim osećanjem žalosti u odnosu na Boga. Ta tuga i žalost je, kako kaže apostol Pavle radostotvorna. Ta tuga je oblivena tajanstvenom nadom koja u našim srcima polako rađa radost. Kao što je govorio Sveti apostol Petar „kada se u našim srcima rodi zvezda Danica i zasija Hristos u našim dušama“ nakon što se pričestimo svetim tajnama i doživimo otpuštenje greha.

Narednog utorka u hramu Svetog Đorđa predavanje će pred Božić održati Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački G. dr David na temu Sveta liturgija (Sveta tajna evharistije).

Ognjen Milićević