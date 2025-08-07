Sa bruske Skupštine: Usvojen Izveštaj o opštinskom budžetu

Odlukom većine odbornika na 11. Skupštinskom zasedanju u Brusu usvojen je Izveštaj o izvršenju odluke o opštinskom budžetu za period januar – jun 2025. koji je obrazložila šefica odseka za finansije opštinske uprave Brus Vesna Lazarević

– U proteklih šest meseci ukupno ostvareni prihodi i primanja iznose 373.322.000 dinara, a ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci su 372.465.000 dinara. Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja u odnosu na plan u procentima iznose 46,56 odsto, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci u odnosu na plan u procentima iznose 46,46 odsto. Budžetski suficit je 13.659.000 dinara, koji predstavlja i saldo na žiro računu. Tokom prvih šest meseci 2025. godine ostvarena su novčana sredstva na ime tekućeg transfera od Republike u iznosu od 104.514.000 dinara, što čini 28 procenata od ukupnih prihoda i primanja – navodi Lazarević.

Odbornici su raspravljali i o predlogu odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju dve solarne elektrane u Lepencu. Među 12 tačaka dnevnog reda bio je i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Rasina“ za prvih šest meseci tekuće godine. Dnevni red je dopunjen predlogom Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći osobama koje daju poseban doprinos očuvanju poljoprivrednih useva u bruskoj regiji (protivgradnim strelcima).

Na sednici su razmatrani Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji bruske opštine, kao i dve tačke iz domena rada PU „Pahuljice“, a usvojen je i Predlog rešenja o imenovanju školskog odbora Srednje škole Brus.

