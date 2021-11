Sa Bojanom Marjanovićem o Trajalovoj uspešnoj jeseni: Imamo recept za povratak u Prvu ligu

– Mislim da svaka ekipa koja dođe, posebno na Gradski stadion pošto na njemu još uvek igramo kao domaćini, pruži ovde ne sto, već 200 posto! Ali mi smo, bez poraza i sa samo tri primljena gola, stvarno temeljno odradili prvu trećinu prvenstva tako da smo na pravom putu da ostvarimo zacrtani cilj i vratimo se među prvoligaše – kaže pomoćni trener Trajala Bojan Marjanović

Kruševački Trajal uspešno korača stazom povratka u rang koji je u prošloj sezoni napustio. Jedina je ekipa koja je neporažena i posle 12 kola odigranih u prvenstvu Srpske lige Istok i sa 28 bodova vodeći tim na tabeli.

Otprilike onako kako je i bilo zacrtano na početku sezone, u kojoj je pred “gumare” postavljen jasan cilj.

– Nije lako stići dovde gde smo sada. Mislim da smo, bez poraza i sa samo tri primljena gola, stvarno temeljno odradili prvu trećinu prvenstva. Naravno, ima još dosta da se igra, ali mislim da je ekipa dobro uigrana, sa dobrom hemijom, što je sve i doprinelo ovakvom učinku iza nas. Veoma je bitno i to da uglavnom nismo imali povređenih igrača, da smo imali na okupu tim u kome je i svako ko je uskočio sa strane, od mlađih ili igrača sa klupe, mogao je da pruži svoj optimum, što je i dovelo do ovog rezultata – rezimira pomoćni trener Trajala Bojan Marjanović.

Ono što je, po njemu, svakako važno je da se sa ispadanjem iz Prve lige nije dogodilo da se ekipa indisponira i igrački kadar ospe. Većina fudbalera je ostala na okupu, čime je očuvana baza kojoj se priključuju mladi fudbaleri.

– Bilo je najpre dosta igrača koji nisu želeli da ostanu u Trajalu. Ali, posle nekoliko sastanaka i priča sa rukovodstvom, uglavnom je sačuvan igrački kadar od prošle godine, oko 80 odsto tima, kao preduslov da se zadrži i naša igra, kako bi se učinila još kvalitetnijom. Priključili smo i nove, mlade snage – neki igrači su došli iz omladinskog tima, neki iz omladinske ekipe Napretka – koje uvodimo u seniorski kadar, tako da pravimo neki spoj mladosti i iskustva, za koji se nadamo da će dobro funkcionisati. Za sada je svakako tako.

Trajal ove sezone krasi pre svega odlična odbrana, koja je na 12 utakmica kapitulirala samo tri puta puta, ali i raznovrsnost u timu iz koje uvek može da se pojavi novi igrač koji će obeležiti sledeću utakmicu.

– Imamo kostur ekipe, kao bitan faktor njegove stabilnosti, zahvaljujći čemu se i otvara prostor da se uvek neko novi istakne. Mislim da smo zasluženo prvi i da je kvalitet ekipe takav da možemo da osvojimo prvenstvo. Znate šta, kada se Prva liga završila, znali smo da želimo da se ekspresno vratimo u taj rang. Od samog početka priprema imali smo jasno postavljene ciljeve. Naravno, znali smo da neće biti lako ispuniti ih. Prošle godine iz Prve lige je ispalo pet ekipa iz ovog regiona, svaka sa svojim ambicijama. Znamo da je Jagodina dosta podmladila ekpu, da je Dubočica krenula u sezonu kao favorit, Radnički iz Pirota takođe, sve su te ekipe najavile povratak. Možda za sada nisu osvojili neke bodove koje su zacrtali, ali je to neosporan kvalitet koji ova liga nosi.

Marjanović ističe i kako sve ekipe dodatno motivisano igraju protiv Trajala, posebno u Kruševcu:

– Mislim da svaka ekipa koja dođe, posebno na Gradski stadion pošto na njemu još uvek igramo kao domaćini, pruži ovde ne sto, već 200 posto! Na utakmici protiv Brzog Broda, posle teškog niza od tri vezane utakmice uključujući meč u Kupu sa Partizanom, dobili smo protivnika koji je pružio maksimalan otpor, mi nismo iskoristili svoje šanse u prvom poluvremenu i jesmo vodili sa 2:1, ali je u drugom delu bio takav pad da smo mogli i da izgubimo bodove kod kuće. To samo govori da nema mesta opuštanju ili potcenjivanju bilo kog protivnika.

Posebno mesto imala je i utakmica Kupa Srbije protiv Partizana u Beogradu:

– Mislim da smo se pokazali u korektnom, lepom svetlu, iako nekompletni pokazali smo maksimalno zalaganje. Takva iskustva su dragocena i puno znače, pre svega mladim, ali i svim ostalim igračima, nama kao stručnom štabu i svim ostalima u klubu.

Ambicije Trajala ostaju jasne i sigurno se neće promeniti ni na proleće, kada jesenji uspeh treba overiti:

– Biće sigurno teško, nije velika bodovna razlika u odnosu na Budućnost i Radnički. Budućnost iz Popovca me je zaista prijatno iznenadila, kao tim koji igra zajedno već dve do tri godine, sa malo promenjenih igrača i koji je konstantno u vrhu. Ubacila se i ekipa Radničkog iz Svilajnca među prve tri ekipe i biće ovo zanimljivo prvenstvo do kraja. Ali mislim da imamo kvalitetnu ekipu, uz još jedan dobar zimski pripremni period i možda pojačanje sa par igrača u zimskom prelaznom roku, siguran sam da smo blizu zacrtanog cilja – kaže na kraju Marjanović.

