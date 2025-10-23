S4AI karavan digitalne transformacije stiže u Kruševac

Karavan S4AI stiže u Kruševac u okviru promocije programa „Inovacioni kamp za digitalnu transformaciju“, a događaj će biti održan u Biznis inkubator centru, u utorak, 28. oktobra, sa početkom u 11 časova

Manifestacija je namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima koja žele da unaprede svoje poslovanje uz pomoć digitalnih tehnologija. Učesnici će imati priliku da saznaju kako mogu da se uključe u program, koje benefite donosi učešće u Inovacionom kampu, kao i na koji način digitalna rešenja mogu doprineti većoj efikasnosti i konkurentnosti na tržištu.

Prema rečima organizatora, cilj karavana je da podstakne preduzetnike da razmišljaju inovativno i da iskoriste mogućnosti koje digitalna transformacija nudi za razvoj poslovanja.

S4AI karavan, osim Kruševca, obilazi i još dva grada u Srbiji – Novi Pazar (21. oktobra u Regionalnom inovacionom startap centru) i Pirot (24. oktobra u Hali Kej).

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i saznaju kako svoju ideju mogu pretvoriti u inovativno digitalno rešenje. Više informacija o programu dostupno je na zvaničnim kanalima S4AI inicijative.

M.M.