Rusko srce pukovnika Rajevskog u srpskoj zemlji

U Manastiru Sveti Roman održana je, po sedamnaesti put, poetska manifestacija „Rusko srce u srpskoj zemlji“, posvećena sećanju na pukovnika Nikolaja Nikolajeviča Rajevskog. Organizatori manifestacije su: Opština Aleksinac, Udruženje pesnika Srbije – PoezijaSRB sa sedištem u Kruševcu u saradnji sa Društvom srpsko-ruskog prijateljstva “Pravoslavlje“ iz Kruševca, Udruženjem kozaka Srbije „Pravoslavlje“ i upravom manastira Sveti Roman

Odabrane stihove su kazivali pesnici iz Kruševca: Milosav Đukić Đuka, Miljko Šljivić, Života Trifunović, Branko Ćirović Ćiro, Miroslav Krkić Pilot, Bratislav Bata Spasojević i Ljubodrag Obradović.

Prisutnima se obratio Milosav Đukić Đuka, predsednik Udruženja pesnika Srbije – PoezijaSrb i pročitao pismo Tomislava Simića u ime Društva srpsko-ruskog prijateljstva “Pravoslavlje“ iz Kruševca i Udruženja kozaka Srbije „Pravoslavlje“.

Predstavnici opštine Aleksinac i predstavnici brojnih boračkih i drugih udruženja položili su vence i cveće na spomenik pukovniku Rajevskom, velikom prijatelju srpskog naroda i stradalniku za Srpstvo u borbi sa Turcima. Spomen ploča u čast ovog velikog junaka nalazi se u Manastiru Sveti Roman.

Nikolaj Nikolajevič Rajevski (rus. Nikolaй Nikolaevič Raevskiй; Kerč, 5. novembar 1839 — Gornji Adrovac, kod Aleksinca, 20. avgust 1876; po starom kalendaru) bio je ruski pukovnik i srpski dobrovoljac (alijas Vronski, rus. Bponskiй) učesnik bitke kod Taškenta, misionar Sveslovenskog saveza (za Balkan i Srbiju) kao i učesnik u Srpsko—turskom ratu (1876) u bici za Gornji Adrovac kod Aleksinca gde je i poginuo. Nosilac je ruskih i srpskih odlikovanja (Takovski krst).

Pukovnik Rajevski je poslužio ruskom piscu Lavu Nikolajevču Tolstoju kao prototip za glavnog junaka, grofa Vronskog, u njegovom čuvenom romanu „Ana Karenjina“. Ovo delo je priča o oficiru koji, posle nesrećne ljubavi odlazi u Srbiju, da potraži novi smisao života. Na kraju romana „Ana Karenjina“, veliki pisac je svog junaka poslao u Srpsko-turski rat, ali se ne govori dalje šta se s njim dogodilo.

Živomir Milenković