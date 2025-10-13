Rukometašice Napretka ubedljive protiv Medicinara, stiže Bor

Postavljeno: 13.10.2025

U 4. kolu Super lige Srbije, rukometašice Napretka su opravdale ulogu favorita i ubedljivo savladale mladu ekipu Medicinara u Šapcu rezultatom 20:35 (7:17)

Kruševljanke su od starta krenule u jakom tempu pa su već u 15. minutu imale vođstvo od šest golova razlike te je na semaforu bilo 1:7. Do kraja poluvremena povećale su prednost, pa se na pauzu otislo rezultatom 7:17.

U drugom poluvremenu strpljivom igrom privode meč završnici i uvećavaju razliku u svoju korist, pa na kraju slave sasvim zasluženu i ubedljivu pobedu sa 20:35.

Ovo je bila treća pobeda Čarapanki u ovom prvenstvu, pa se na tabeli trenutno nalaze na deobi drugog i trećeg mesta sa ekipom Naise iz Nisa sa 8 osvojenih bodova, bodom manje od ekipe Crvene Zvezde koja je na prvom mestu.

U narednom kolu rukometasice Napretka u derbi susretu dočekuju vrlo kvalitetnu ekipu Bora, koja je u ovoj sezoni učesnik i Evropskog takmičenja. Susret će se igrati u kruševačkoj Hali sportova, u sredu 22. oktobra, sa početkom od 19:30.

Poraz odbojkašica Napretka na startu prvenstva

