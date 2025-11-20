Rukometašice Napretka u finalu kupa

Rukometašice Napretka pored prvenstva uspešne su i na drugom koloseku u najmasovnijem takmičenju u državi – Kupu Srbije

U polufinalu Regionalnog kupa Srbije i pored toga što su u velikom problemu usled ozbiljnih povreda četiri standardne igračice, Čarapanke su pobedile na gostujućem terenu u Prijepolju istoimenu ekipu rezultatom 34:44.

U finalu koje će se igrati sredinom decembra će se sastati sa ekipom SPD Radnički, a utakmica će se igrati u Kragujevcu.

– Za ovaj susret kao i za prethodne imali smo silne probleme oko sastava ekipe usled ozbiljnih povreda i to naših četiri standardnih i ključnih igračica. Tako smo igrale bez: Jane Rvovske, Dijane Balaban, Ive Đorđević i Eve Petrić. Bile smo prinuđene njihov izostanak da nadomestimo talentovanim juniorkama iz našeg podmlatka kako bi imali dovoljan broj igračica za utakmicu u kojoj smo na kraju pobedili i plasirali se u finale – istakla je direktorka kluba, Ljiljana Maksić Knežević.

I. M.