Rukometašice Napretka sutra dočekuju Jagodinu

U subotu 1. novembra, sa početkom u 19.30, u kruševačkoj Hali sportova, u okviru 8. kola Super lige Srbije rukometašice Napretka dočekuju ekipu Jagodine

Komšijski derbi ekipa Napretka dočekuje na 4. mestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova, dok gostujući tim iz Jagodine sa dva boda manje zauzima 7. mesto.

Kruševljanke, posle podele bodova na domaćem terenu sa ekipom Bora i poraza na gostovanju kod Bekament BB u Aranđelovcu, u ovaj susret ulaze rešene da uz dobru igru i veliku podršku sa tribina zabeleže pobedu nad mladom i perspektivnom ekipom Jagodine što bi ih još više učvrstilo u vrhu superligaške tabele.

I. M.