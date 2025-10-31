Rukometašice Napretka sutra dočekuju Jagodinu

Postavljeno: 31.10.2025

U subotu 1. novembra, sa početkom u 19.30, u kruševačkoj Hali sportova, u okviru 8. kola Super lige Srbije rukometašice Napretka dočekuju ekipu Jagodine

Komšijski derbi ekipa Napretka dočekuje na 4. mestu na tabeli sa 9 osvojenih bodova, dok gostujući tim iz Jagodine sa dva boda manje zauzima 7. mesto.

Kruševljanke, posle podele bodova na domaćem terenu sa ekipom Bora i poraza na gostovanju kod Bekament BB u Aranđelovcu, u ovaj susret ulaze rešene da uz dobru igru i veliku podršku sa tribina zabeleže pobedu nad mladom i perspektivnom ekipom Jagodine što bi ih još više učvrstilo u vrhu superligaške tabele.

I. M.

Sveti Petar Cetinjski i Kruševac

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. novembar 2025., 00:03
 

Magla
8°C
Apparent: 6°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.4 m/s SSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top