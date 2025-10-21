Rukometasice Napretka sutra dočekuju Bor

U okviru 5. kola Super lige Srbije u rukometu za žene u sredu 22. oktobra, od 19.30 igra se derbi susret u Hali sportova u Kruševcu u kojem se sastaju Napredak, koji se nalazi na 2. mestu na tabeli, sa osam osvojenih bodovaa i ekipa Bora koja je na 5. mestu sa dva boda manje od Kruševljanki

U dosadasnjem delu prvenstva Napredak je pretrpeo samo jedan poraz, na domaćem parketu od ekipe Mladost iz Nove Pazove, dok je Bor dva puta poražen – na gostovanju kod Bekament BB u Aranđelovcu i kao domaćin od Crvene Zvezde.

Čarapanke u ovaj susret ulaze u dobrom raspoloženju, jer su na poslednjem gostovanju ubedljivo slavile nad ekipom Medicinara u Šapcu, rešene da uz pomoć navijača odigraju borbeno i nadaju se da mogu da upišu nove bodove i slave nad veoma kvalitetnom ekipom Bora, koja ima ambicije da se na kraju šampionata plasira u sam vrh Superligaskog takmičenja.

I. M.