Rukometašice Napretka slavile u Nišu

Postavljeno: 30.08.2025

Rukometašice Napretka su u prijateljskom susretu protiv ekipe Naise u Nišu slavile rezultatom 26:24 (12:10)

U komšijskom odmeravanju snaga dve superligaške ekipe, Kruševljanke su tokom čitave utakmice igrale bolje, bile u konstantnom vođstvu i na kraju zasluženo došle do pobede.

Za rukometašice Napretka ostaju još dve nedelje dobrog rada na treninzima pod komandom trenera Igora Rakića i direktorke Liljane Maksić Knežević sve sa ciljem da start u prvenstvu dočekaju spremno.

Zvanični deo sezone za kruševački klub počinje 13/14. septembra kada će u okviru prvog kola Super rukometne lige gostovati Partizanu u Beogradu.

I. M.

Balević u Omladinskoj reprezentaciji

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. avgust 2025., 16:52
 

Prognoza -
25°C
Apparent: 23°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 49%
Vetar: 5.6 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top