Rukometašice Napretka slavile u Nišu

Rukometašice Napretka su u prijateljskom susretu protiv ekipe Naise u Nišu slavile rezultatom 26:24 (12:10)

U komšijskom odmeravanju snaga dve superligaške ekipe, Kruševljanke su tokom čitave utakmice igrale bolje, bile u konstantnom vođstvu i na kraju zasluženo došle do pobede.

Za rukometašice Napretka ostaju još dve nedelje dobrog rada na treninzima pod komandom trenera Igora Rakića i direktorke Liljane Maksić Knežević sve sa ciljem da start u prvenstvu dočekaju spremno.

Zvanični deo sezone za kruševački klub počinje 13/14. septembra kada će u okviru prvog kola Super rukometne lige gostovati Partizanu u Beogradu.

I. M.