Rukometašice Napretka poražene od Jagodine

Postavljeno: 03.11.2025

Rukometašice Napretka su u 8. kolu Super lige Srbije u Kruševcu izgubile od ekipe Jagodine rezultatom 26:32 (12:17)

U prvoj četvrtini meča, sve do 15. minuta igre, na terenu se vodi ravnopravna borba pa je na semaforu rezultat poravnat 7:7. Do kraja poluvremena sve konce igre preuzimaju gošće iz Jagodine, pa prvi deo igre završavaju u svoju korist rezultatom 12:17.

U drugom poluvremenu gostujuća ekipa umešno čuva stečenu prednost iz prvog poluvremena, uspevaju i da vođstvo uvećaju i na kraju slave sasvim zasluženu pobedu.

Rukometašice Napretka se, sa 9 osvojenih bodova, dele 5. mesto na tabeli upravo sa Jagodinom.

Remi Napretkovih fudbalera na TSC areni

