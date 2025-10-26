Rukometašice Napretka poražene od Bekamenta

U 7. kolu Super lige Srbije, rukometašice Napretka su poražene od ekipe Bekament BB u Aranđelovcu rezultatom 32:25 (20:14)

Na ovaj meč Kruševljanke su otišle sa puno problema usled bolesti i povreda ključnih igračica, što su Aranđelovčanke iskoristile i došle do pobede.

Bekament BB u 16. minutu ima solidnu prednost od 11:6, koju do kraja poluvremena čuva i prvi deo igre se završava vođstvom domaće ekipe sa 20:14.

U drugom poluvremenu ekipa Napretka pokušava da uhvati priključak, međutim te nalete ekipa Bekamenta uspešno odbija i na kraju slavi zasluženu pobedu rezultatom 32:25.

Posle ovog kola, rukometašice Napretka sa 9 osvojenih bodova su na deobi treće i četvrte pozicije sa ekipom Bora.

U narednom 8. kolu u Kruševcu dočekuju ekipu Jagodine. Taj susret se igra u subotu, 1. novembra od 19.30 sati.

I. M.