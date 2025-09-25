Rukometašice Napretka pomeraju granice

Rukometašice Napretka su nastavile da pomeraju granice. Posle pobede sa 8. golova razlike nad Partizanom u Beogradu pobeđena je i ekipa Železnicara iz Inđije, višestruki prvak države, osvajač nacionalnih kupova, učesnik evropskih takmičenja i aktuelni vicešampion Srbije u Kruševcu pred dobro popunjenom Halom sportova rezultatom 28:26.

Posle dve vezane pobede, maksimalnog učinka rukometašice Napretka su sa pravom pravih hit ovogodisnjeg superligaskog karavana.

-Spremali smo se kvalitetno za ovu utakmicu. Trener Igor Rakić je pripremio odličnu taktiku na koju ekipa Železnicara nije mogla da nađe rešenje, a naše devojke su ispoštovale svaki dogovor oko načina igre. Kada se zna da smo nastupali bez desnog krila kapitena Ive Đorđević koja je jedina levoruka igračica jer i na desnom beku nemamo levorukog igrača. Utoliko je naša pobeda još veća. Struka i devojke su me prosto oduševile, a zna se da sam ja retko u potpunosti zadovoljna jer uvek trazim više. Na utakmici je sve fantastično funksionisalo struka, igrači na terenu, klupa i publika kojoj bi se zahvalila. Pozivam da 6. oktobra dođu u što većem broju kada igramo prvu sledecu utakmici kao domacini sa ekipom Mladost iz Nove Pazove- iznosi utiske posle velike pobede direktorka kluba Ljiljana Maksić Knežević.