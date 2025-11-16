Rukometašice Napretka izgubile od Naise

Postavljeno: 16.11.2025

U poslednjoj prvenstvenoj utakmici u ovoj godini, u okviru 10. kola Super lige Srbije, rukometašice Napretka izgubile su, na domaćem terenu, od ekipe Naise iz Niša rezultatom 21:30

Kruševljanke su povele sa 1:0 na početku utakmice, međutim posle toga iskusnija ekipa Naise, sa više spremnih igračica u rosteru, u ostatku utakmice je bila u konstantnom vođstvu pa je na kraju ostvarila zasluženu pobedu rezultatom 21:30 (10:14).

Rukometašice Napretka na pauzu u prvenstvu idu sa 7. mesta na tabeli i sa devet osvojenih bodova.

Pauza u prvenstvu je uslovljena učešća naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Nemačkoj i Holandiji od 27. novembra do 14. decembra.

Narednu prvenstvenu utakmicu Kruševljanke igraju 24. januara naredne godine kada gostuju u Rumi – gde se sastaju sa istoimenom ekipom.

Srpska liga Istok: Jedinstvo i Trstenik obradovali svoje navijače

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. novembar 2025., 17:16
 

Delimično oblačno
12°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 69%
Vetar: 0.4 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top