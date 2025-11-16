Rukometašice Napretka izgubile od Naise

U poslednjoj prvenstvenoj utakmici u ovoj godini, u okviru 10. kola Super lige Srbije, rukometašice Napretka izgubile su, na domaćem terenu, od ekipe Naise iz Niša rezultatom 21:30

Kruševljanke su povele sa 1:0 na početku utakmice, međutim posle toga iskusnija ekipa Naise, sa više spremnih igračica u rosteru, u ostatku utakmice je bila u konstantnom vođstvu pa je na kraju ostvarila zasluženu pobedu rezultatom 21:30 (10:14).

Rukometašice Napretka na pauzu u prvenstvu idu sa 7. mesta na tabeli i sa devet osvojenih bodova.

Pauza u prvenstvu je uslovljena učešća naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Nemačkoj i Holandiji od 27. novembra do 14. decembra.

Narednu prvenstvenu utakmicu Kruševljanke igraju 24. januara naredne godine kada gostuju u Rumi – gde se sastaju sa istoimenom ekipom.