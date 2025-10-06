Rukometašice Napretka izgubile od ekipe Mladosti

U 4. kolu Super lige Srbije rukometašice Napretka su pretrpele prvi poraz u ovogodišnjem šampionatu u Kruševcu od ekipe Mladosti iz Nove Pazove rezultatom 28:35 (14:16).

Gostujuća ekipa bolje otvara utakmicu i na isteku 15. minuta ima tri gola prednosti rezultatom 6:9.

Do kraja prvog dela igre Kruševljanke pokušavaju da preokrenu rezultat. To im delimično polazi za rukom, te smanjuju vođstvo Pazovčanki na 14:16.

U drugom poluvremenu ekipa Mladosti igra bolje i agresivnije i u 45. minutu prave nedostižnih sedam golova prednosti, pa je na semaforu 20:27.

Do kraja utakmice uspevaju da zadrže visoko vođstvo i na kraju slave pobedu rezultatom 28:35.

Nakon ovog poraza rukometašice Napretka sa tri pobede, jednim porazom i 6 osvojenih bodova u okviru 5. kola gostuju kod Medicinara u Šapcu. Taj susret se igra u nedelju, 12. oktobra, od 19 i 30.