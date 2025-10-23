Rukometašice Napretka igrale nerešeno sa Borom

Rukometasice Napretka su sinoć, u 5. kolu Super lige Srbije, igrale nerešeno, na domaćem terenu, sa ekipom Bora. Konačni rezultat bio je 27:27 (13:18)

Kruševljanke su bolje počele utakmicu i u 5. minutu vodile sa 5:2. Kvalitetan sastav Boranki već u 7. minutu dolazi do izjednačenja, pa je na semaforu 5:5. Do 25. minuta vodi se izjednačena borba, rezultat je poravnat, međutim u finišu prvog dela igre gošće uspevaju da se odlepe pa se na odmor ide rezultatom 13:18 u korist Bora.

U drugom poluvremenu domaća ekipa na sve načine pokušava da uhvati priključak, i u 52. minutu rezultat je nerešen 25:25. Iskusne gošće imaju zadnji napad na utakmici, međutim srčane Kruševljanke uspevaju da se odbrane i na kraju je rezultat nerešen 27:27.

Posle ovog kola rukometašice Napretka se, sa osvojenih 9 bodova, nalaze na 3. mestu na tabeli.

U 6. kolu, u subotu 25. oktobra Čarapanke igraju sa ekipom Bekament BB u Aranđelovcu. Utakmica počinje u 18:00.

I. M.