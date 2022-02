Rukometaši Kruševca poraženi od Kraljeva

Muški rukometni klub Kruševac, u odloženom meču Prve lige Zapad, sinoć je na svom terenu poražen od Kraljeva 23:30. Predsednik kluba Miodrag Trifunović, s obzirom na sve muke oko najboljeg sastava najčešće zbog korona virusa, ovako je prokomentarisao ovaj duel:

-Nismo nezadovoljni zalaganjem naših igrača, gosti iz Kraljeva su dosta jača ekipa od nas, ima veliki broj iskusnih igrača na raspolaganju, ali i pravih zamena za svakog pojedinca kome ponestane u nekom momentu snage na parketu. U našem timu igraju najmlađi igrači u Ligi i to je razlog što smo i ovaj susret izgubili. Verujem da ćemo u narednom kolu u gostima u Jagodini pružiti više, ali do nedelje očekujem oporavak svih onih koji do sada nisu mogli da brane boje našeg kluba – istakao je za naš portal Trifunović.

Lj. Marković