RPK Kruševac: Rasinski okrug beleži kontinuirani rast uvoza i izvoza

Postavljeno: 14.01.2026

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga u prvih deset meseci 2025. godine dostigla je iznos od 778,2 miliona evra, što predstavlja povećanje od 7,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, ističu iz Regionalne privredne komore u Kruševcu

Direktorka RPK Kruševac, Maja Marković navodi da je pored izvoza povećan i uvoz za 8,2 odsto, te da se poslednjih godina beleži kontinuirani trend rasta spoljno-trgovinske razmene.

Napomenula bih da bi ova razmena bila još veća da je ukljućena razmena kompanije Henkel, jer iako kompanija posluje u našem okrugu, centrala je u Beogradu, te se ti rezultati ne beleže nama. Mi imamo takođe i rast industrijske proizvodnje za prvih deset meseci u odnosu na isti period prethodne godine, čak 18 odsto.

