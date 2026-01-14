RPK Kruševac: Rasinski okrug beleži kontinuirani rast uvoza i izvoza

Direktorka RPK Kruševac, Maja Marković navodi da je pored izvoza povećan i uvoz za 8,2 odsto, te da se poslednjih godina beleži kontinuirani trend rasta spoljno-trgovinske razmene.

– Napomenula bih da bi ova razmena bila još veća da je ukljućena razmena kompanije Henkel, jer iako kompanija posluje u našem okrugu, centrala je u Beogradu, te se ti rezultati ne beleže nama. Mi imamo takođe i rast industrijske proizvodnje za prvih deset meseci u odnosu na isti period prethodne godine, čak 18 odsto.