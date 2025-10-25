RPK Kruševac: Poslodavci se mogu prijaviti za dualno obrazovanje do 15. januara

Svi zainteresovani poslodavci se mogu prijaviti za realizaciju dualnog obrazovanja za školsku 2026/2027. godinu, a prijave su otvorene do 15. januara naredne godine

Iz Regionalne privredne komore Kruševac ističu da je proces prijave pojednostavljen. Naime, kompanije se mogu prijaviti preko portala dualnog obrazovanja. U prvom koraku je potrebno kreirati profil kompanije, zatim podneti izjavu spremnosti zaključivanja dualnog obrazovanja gde navode obrazovni profil učenika i zahtev za akreditaciju.

Ukoliko imaju određenih problema, prijavu mogu podneti i u prostorijama Regionalne privredne komore.

Do sada pet škola sa teritorije Rasinskog okruga učestvuje u dualnom obrazovanju, dok preko 30 kompanija je prošlo proces akreditacije koji je neophodan da bi kompanije uopšte primile učenike na učenje kroz rad.

Trenutno najzastupljenije oblasti rada su u okviru mašinstva i obrade metala, tekstila i kožarstva, ugostiteljstva i turizma, dok su neki od obrazovnih profila najtraženiji: električar, mehaničar motornih vozila, konobar, kuvar, trgovac…

Inače, po Zakonu o dualnom obrazovanju, poslodavci odvajaju najmanje 70 odsto od minimalne cene po satu koju učenik provede u kompaniji, a od prošle godine i sama država učestvuje u podršci dualnom obrazovanju.

N. L.