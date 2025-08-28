Rokovi poreskih obaveza za firme u septembru

Početak septembra donosi niz važnih rokova koje privrednici ne bi trebalo da propuste. Već prvog dana meseca ističe obaveza podnošenja prijave i uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu osnovicu za sve zaposlene kojima julovska zarada nije isplaćena

Do 5. septembra firme treba da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima za izvođenje estradnog programa tokom avgusta, a istog dana ističe i rok za predaju izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplatu sredstava za taj mesec.

Sledeći važan datum je 10. septembar, kada ističe rok za prijavu i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja, kao i podnošenje PDV prijave i uplatu poreza na dodatu vrednost za avgust.

Najopterećeniji datum u mesecu je 15. septembar, kada ističe čak devet poreskih obaveza. Tada se plaćaju akontacije poreza i doprinosa, porez na dobit pravnih lica, akcize, ali i PDV za određene obveznike.

Kraj meseca takođe donosi obaveze, pa je do 30. septembra potrebno podneti prijavu i uplatiti doprinose za neisplaćene zarade iz avgusta, kao i izvršiti uplatu akcize za prvu polovinu septembra.

Poreska uprava podseća da se svi rokovi koji padaju u dane vikenda ili praznika automatski pomeraju na prvi naredni radni dan, osim kada je u pitanju plaćanje akciza za prvu polovinu meseca, koje se u tom slučaju pomera na poslednji radni dan.

J.S.