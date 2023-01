Rock budućnost Srbije: Mladi bendovi uspešno stvaraju muziku i organizuju koncerte i festivale  

Upoznajte bendove koji svojim duhom, darom za muziku i predanim radom daju roku novi zvuk. Ovo je Rock budućnost Srbije, koju slušamo u nastajanju.

Mlada muzička scena Srbije danas može se gledati iz brojnih uglova. Komercijalna muzika među mladima neminovno vlada i u takvom društvu javljaju se i alternativni stvaraoci koji obogaćuju zvuk zemlje.

Danas, nezavisno od vaših muzičkih preferenci, videćete nekoliko mladih rokera koji nastavljaju bogatu kulturu ovog žanra u našem regionu. Kako je danas biti muzičar među mladima? Kako izgledaju njihove autorske pesme? Da li imaju prostor i sredstva za nastupe i kako sve to izgleda?

Bendovi koje ću vam predstaviti su Storm, Jutranji program, Sample Text iz Pančeva, Ascend iz Beograda i Aranđelovca i Restore iz Zrenjanina.

Bend Storm nastao je u novembru 2021. godine. Za kratko vreme imao je brz uspeh i napredak, učestvovanjem i osvajanjem lokalnog talent šoua, organizovanjem svirki i nastupa. Do sada imaju oko pola sata svog samostalnog programa, koji se već uveliko krčka u studiju. Na pitanje zašto rok?, odgovara ceo bend.

Od kad smo počeli, to je definitivno dobra muzika. Sam bend se oformio bez nekog plana u smislu šta ćemo da planiramo dalje. Cilj nam je oduvek da pravimo muziku u kojoj će ljudi uživati i kojom bismo mogli da se ponosimo jednog dana.

„Ascend“ je autorski melodik metal bend nastao početkom 2021. godine i sastavljen je od članova iz Beograda i Aranđelovca. Zvuk benda karakteriše širok spektar muzičkih uticaja i miks classic heavy metal zvuka sa mnoštvom modernih elemenata. Kako se pišu rok i metal pesme? Evo nekih odgovora Ascend-a i Storm-a:

Ascend: Naš proces pisanja se sastoji od razvijanja mnoštva ideja koji bilo koji od članova priloži, nakon što se osnovna ideja konkretizuje, svaki od članova se trudi da maksimalno doprinese ideji svojim sposobnostima i interpretacijom osnovnog skeleta pesme. Tada pesma dobija svoj identitet i konačnu formu.

Storm: Uglavnom muziku ne pišemo jer smo vrlo eko frendli, pa štedimo papir. Muziku komponujemo vrlo timski, ali nemamo fiksne uloge…

Početkom novembra ove godine jedan od bendova iz Pančeva, Sample text, uspešno je organizovao dvodnevni festival, Sampl fest, gde je doveo mnoge mlade bendove da se upoznaju i da pokažu publici svoje umeće. Kako je došlo do organizacije ovakvog festivala i odakle ideja za isti pričaju nam Semplovi:

Mnogo bendova ne dolazi do izražaja, jer nema vezu koja će ih negde progurati. Zato smo odlučno rešili da budemo neko ko će to promeniti. Želeli smo da dokažemo da festival, može da se održi i bez hedlajnera. Želeli smo da dokažemo da ljudi hoće da čuju novu muziku, muziku koju prave ljudi bliži njihovim godinama i muziku koja je takođe kvalitetna i dobra i u kojoj može da se uživa iako je prvi put neko čuje. Tako smo i krenuli sa planiranjem. Imali smo razne ideje gde da održimo festival, ali je na kraju pobedio Dom omladine Pančeva. Bendove smo birali prvo na osnovu poznanstava, a zatim smo sate i sate provodili, danima preslušavajući diskografije svih bendova koji su nam se svideli.

Sastav „Jutarnji program“ iz Pančeva svojim radom i nastupima osvaja pridev naslednika ,,novog talasa” sa još boljim zvukom. Sastav čine četiri momka, dok ispred kojih stoji vokal Mirjana Velić. Pre svega mesec dana bend je objavio prvi singl „Šareni ljudi“. Odakle ideja za praćenje motiva „bovog talasa“ i kako je nastao singl odgovara bubnjar Uroš Anđelevski:

Odrasli smo uz novi talas i vremenom smo dobili želju da stvaramo podjednako duboku muziku kao i starije kolege. Tekst je pisao nekadašnji gitarista Luka Biro i sadašnji basista Dimitrije Despotovski. Pesma je snimana iz nekoliko delova, bubanj je sniman u studiju „Krokodil“ koji drže „Ljubičice“. Ostatak pesme snimljen je kod drugara Sample text-a Bogdana Sokolivića. Snimanje je okvirno trajalo mesec dana, bilo je interesantno, naučili smo dosta toga i stekli dosta iskustva za snimanje narednih pesama za koje se nadamo da ćemo mnogo brže i bolje snimiti u budućnosti.

Za kraj, ali ne manje bitno, sastav koji bi trebao da fascinira sve zaljubljenike u ovaj muzički žanr i koji bi brojni kritičari, urednici i muzičari posebno trebalo da prate. Zrenjaninski sastav „Restore“. Bend čiji vođa ima šesnaest godina i već uveliko ima svoj autorski album. Andrea Radojčić, glavna pevačica i tekstopisac sastava, ima šesnaest godina, još uvek pohađa srednju školu, a do sada je osvojila brojne kultne rok dvorane Srbije, među najbitnijim, svakako, Dom omladine Beograda. Ovaj sastav pitamo kako izgleda biti mladi „roker“ u Srbiji?

Smatramo da je to nekako vrlo čudno. Biti mladi „roker“ u Srbiji je jedna velika škola, koja te nauči mnogim stvarima u životu. Svi mi smo, nekako više od običnog društva, pre bi se to nazvalo porodicom. Tu su i velike razlike u godinama, stariji muzičari su uvek tu da nam pomognu i osvetle put, dok smo mi vršnjaci tu da delimo iskustva jedni sa drugima. Mislimo da bi rock and roll trebao mnogo više da se ceni, i da se vrati ona ozbiljnost u svemu tome, u smislu da to jeste stil života, i da to bude prioritet, a ne samo neka obična vrsta zabave. Ali dok god se budemo držali zajedno, trajaće…

Poštovani čitaoci, ovo je samo kratak pregled širokog dijapazona mladih bendova i samo nekih istaknutih pojedinaca koji se trude da, pored obaveza koje imaju, gaje i dele ljubav u muzičkom stvaralaštu sa ostalima. Pomenuti bendovi imaju već velike planove i većina njih sprema izbacivanje prvih singlova i albuma uskoro! Ako znate za neki sastav koji je tek počeo, ima perspektivu, radi i samo mu treba publika, budite publika. Budite oprezni, možda pratite istoriju.

Autor teksta i fotografija: Relja Jarkovački

“Projekat se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.“