Ribarska Banja: Velika posećenost i izgradnja novog stacionara

U Specijalnoj bolnici Ribarska Banja, popunjenost kapaciteta je i ovog leta iznosila preko 95 odsto. Zbog velike posećenosti, nadležni su pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju novog stacionara

Iz Ribarske Banje su vrlo zadovoljni letnjom sezonom i samom posetom, te je popunjenost iznosila preko 95 odsto – realizacijom uputa u samom stacionaru, ali i u specijalističkoj bolnici, navela je Nataša Stanojević iz marketing službe Ribarska Banja. Ona je dodala da je i u Sportsko-rekreativnom centru Samar ostvarena rekordna posećenost.

– Samar je ove godine oborio rekorde posećenosti tokom najtoplijih letnjih meseci. Na samom sportsko-rekreativnom centru održani su turniri u odbojci na pesku, tenisu, brdskom biciklizmu… Naši gosti su takođe navikli da uživaju u blagodetima velnes i spa centra koji tokom cele godine privlači veliki broj gostiju.

Nataša Stanojević je istakla da je i etno vodenica „Srndalje“ takođe dobro posećena, kao i da je verski turizam popularan u letnjim mesecima, s obzirom da gosti Ribarske Banje obilaze manastire.

Inače, zbog velike posećenosti, u Ribarskoj Banji su pripremili projektnu dokumentaciju za izgradnju novog stacionara, a nakon odobrenja, čeka se i realizacija i početak izgradnje novog objekta.