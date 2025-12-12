RHMZ: Vreme stabilno sa čestom maglom

Danas u većem delu zemlje magla i niska oblačnost ponegde sa rosuljom. Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u brdsko-planinskim predelima na krajnjem jugozapadu i jugu Srbije, kao i u Negotinskoj Krajini

Vetar slab, osim na istoku gde se očekuje umeren i jak severozapadni. Najviša temperatura u maglovitim oblastima od 3 do 7 °C, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 °C, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Kruševcu je u jutarnjim satima izmereno 4°C, uz rosulju (sipeću kišu), dok duva južni vetar brzine 1 m/s.

Za dane vikenda, magla i niska oblačnost će se proširiti na većinu krajeva Srbije, a pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, kao i u delovima Timočke Krajine.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, ponovo biti i sunčanih perioda. Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.