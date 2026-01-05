RHMZ: Oprez u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i ledene kiše

Na severozapadu zemlje ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 °C i uglavnom snežne padavine uz dalje, manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim predelima padaće uglavnom kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini). Na jugu i jugoistoku Srbije toplije vreme sa kišom, navode iz RHMZ-a

Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak. Najviša temperatura od -1 do 3 °C, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 °C.

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od 1 °C u prepodnevnim satima, dok duva jugo-jugozapadni vetar brzine 1 m/s.

I narednih dana se savetuje oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše

Do četvrtka oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °C i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom.

Od četvrtka će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju.