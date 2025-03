RHMZ: Oblačno i kišovito u narednim danima

Danas oblačno i malo hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije. Najviša temperatura od 12 do 18 °S, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U Kruševcu pada slaba kiša sa trenutnom temperaturom od 11°S, sa brzinom vetra 1 m/s.

Kako navode iz RHMZ-a, do kraja marta i početkom aprila oblačno sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova.

– Do petka (od 26. do 28. marta) obilnije padavine, naročito u delovima zapadne, centralne, jugozapadne i istočne Srbije, gde se ukupno očekuje od 60 do 80 mm kiše, ponegde i više – istakli su iz RHMZ-a.