RHMZ: Kako nas vreme očekuje u narednih sedam dana

Vreme u Srbiji do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo, a najviša temperatura u većini mesta biće oko dva stepena, osim na jugu Srbije, gde će biti do osam stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Duvaće vetar slab, severni i severoistočni.

Uveče i tokom noći biće oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom.

Prema prognozi RHMZ, početkom naredne sedmice očekuje se sneg u oblastima južnije od Save i Dunava, uz manji snežni pokrivač.

U ponedeljak će biti hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje i manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Krajem dana očekuje se prestanak padavina.

Najniža temperatura biće od minus pet do nula stepeni, a najviša od minus jedan do četiri stepena.

U utorak, 18. februara, očekuje se na zapadu i severozapadu Srbije jačanje jutarnjeg mraza uz sunčane periode tokom dana.

U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a kratkotrajan sneg moguć je tek ponegde u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima.

Sredinom sedmice očekuje se jačanje jutarnjeg mraza u celoj zemlji, a krajem sedmice dnevne temperature biće u manjem porastu.

U sredu i četvrtak, 19. i 20. februara, ujutro se očekuje umeren do jak mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od jedan do pet stepeni.

Od petka, 21. februara, biće malo do umereno oblačno, u donjem Podunavlju i na jugu Banata uz povremeno jak jugoistočni vetar, a prolazno slabe mešovite padavine kratkotrajno su moguće u subotu.

Umereni jutarnji mrazevi zadržaće se do kraja prognostičkog perioda, 24. februara, ali će dnevne temperature biti u manjem porastu.

Stanje na putevima

Vozače danas, poslednjeg dana produženog prazničnog vikenda, očekuje pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima.

Veći broj vozila i povremeno formiranje kolona očekuje se u prvim večernjim satima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Užica, Vranja, Zaječara.

O. M.