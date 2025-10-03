Rezultati pojačane kontrole saobraćaja: Najčešći prekršaji – prekoračenja dozvoljene brzine

Postavljeno: 03.10.2025

U akciji pojačane kontrole Saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac, koja je u saradnji MUP i Evropske asocijacije saobraćajnih policija sprovedena od 16. do 22. septembra najveći broj prekršaja odnosio se na prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila

Od ukupno 406 kontrolisanih vozača njih 187 je prekoračilo dozvoljenu brzinu, sigurnosni pojas nije koristilo 46 vozača, a 10 ih je upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola.

Cilj svih akcija koje preduzima Ministarstvo unutrašnjih poslova je podizanje nivoa svesti svih vozača u saobraćaju, kako bi svojim odgovornim ponašanjem dostigli određen nivo bezbednosti – rekao je komandir saobraćajne policije PU Kruševac Aleksandar Miljković i apelovao na vozače da prilagode brzinu kretanja zbog loših vremenskih uslova.

Saobrajna policija učestvovaće i naredne nedelje u međunarodnoj akciji usmerenoj na otkrivanje prekršaja koji se tiču bezbednosti vozača i putnika u vozilima.

