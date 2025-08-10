Revolucija Instagrama – Stigla opcija REPOST

U svetu društvenih mreža svaka promena izaziva veliku pažnju, a poslednji update popularne platforme Instagram ne predstavlja izuzetak. Nakon brojnih najava i testiranja, Instagram je zvanično predstavio novu funkciju pod nazivom Repost, koja korisnicima omogućava da ponovo podele bilo koju tuđu objavu direktno na svom profilu

Ova opcija donosi revolucionarnu promenu u načinu na koji korisnici komuniciraju sa sadržajem koji im se dopada ili sa kojim se identifikuju. Repost funkcija je jasno vidljiva kroz novo dugme označeno sa dve strelice, a klikom na njega korisnik može da podeli objavu na svom profilu, ali i da uz to doda i komentar, belešku ili svoje viđenje teme. Tako repostovana objava pojavljuje se kao poseban odeljak na profilu, pored standardnih sekcija za objave, Reels i tagovane fotografije.

Ono što ovu opciju čini posebno korisnom jeste i činjenica da repostovani sadržaji uvek vode ka originalnom autoru, čime se značajno povećava vidljivost i podrška kreatorima sadržaja. Ako korisnik slučajno podeli nešto što nije hteo, opcija za uklanjanje je jednostavna i dostupna u svakom trenutku.

Osim Reposta, Instagram je predstavio i novu funkciju nazvanu Instagram Map. Ova opcija omogućava korisnicima da, ukoliko žele, podele svoju trenutnu lokaciju sa prijateljima, kao i da prate mesta na kojima njihovi prijatelji ili pratioci objavljuju sadržaje. Funkcija je potpuno dobrovoljna i može se u svakom trenutku isključiti, a objave sa lokacijom ostaju vidljive najviše 24 sata.

Ove novine dolaze u trenutku kada Instagram nastoji da poveća interakciju i zadrži korisnike u svojoj mreži, ali reakcije publike su podeljene. Dok jedan deo korisnika smatra da su ove opcije korak napred u povećanju kreativnosti i povezivanja, drugi se pitaju koliko su im zapravo potrebne i navode da bi platforma trebalo da se fokusira na poboljšanje osnovnih funkcija i stabilnosti aplikacije.

Ipak, jasno je da Instagram nastavlja da eksperimentiše i uvodi inovacije inspirisane drugim platformama poput TikToka, kako bi ostao relevantan i konkurentan u dinamičnom svetu digitalnih medija.

Za korisnike je sada na njima da odluče koliko će nove opcije promeniti njihovo iskustvo korišćenja Instagrama i koliko će ih aktivno koristiti u budućnosti.

