Reprezentativna golmanka Petković pojačala GŽRK Napredak 12

Postavljeno: 29.12.2025

Najbolja domaća igračica Srbije, u izboru svih kapitena i trenera Arkus lige, Gordana Petkovic (34), napustila je ŽRK Crvena Zvezda i pojačala GŽRK Napredak 12, čiju će mrežu čuvati do kraja ovogodišnjeg šampionata

Reprezentativka Srbije pored nekoliko ponuda, izabrala je da karijeru nastavi u Napretku. Sjajna čuvarka mreže će biti veliko pojačanje za Kruševljanke koje će dolaskom Gordane Petković imati veće šanse za borbu za gornji deo tabele.

Takođe, imaće veliki uticaj na dalji napredak dve mlade golmanke – Janketić i Balaban, koje će pored nje sticati dragoceno iskustvo.

Vrsna čuvarka mreže je jedna od najzaslužnijih za duplu krunu Crvene Zvezde, kao i Superkup Srbije, a nedavno je debitovala za reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu i bila jedna od najzapaženijih u timu.

Sportski savez Kruševca nagradio najbolje

