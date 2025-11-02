Remi Napretkovih fudbalera na TSC areni

U 14. Kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak je odigrao nerešeno 1:1 sa TSC – om, na gostovanju u Bačkoj Topoli

U utakmici bez puno šansi, bodovi su na kraju podeljeni na ravne časti. TSC je stigao do vođstva, bukvalno iz prvog šuta upućenog na gol. Igrao se 27. minut kada je Novozelanđanin Sing primio loptu po desnoj strani, poveo je nekoliko koraka tražeći poziciju za šut, potom precizno nanišanio sa dvadesetak metara iskosa i pogodio donji desni ugao Savićevog gola.

Izjednačili su Čarapani početkom drugog poluvremena, takođe iz prvog udarca na gol. Bastajić, pošto se pojavio na terenu u drugom poluvremenu, proigrao je u 49. minutu Bogdanovskog, koji je, posle dobrog prodora, odlično šutirao i pogodio malu mrežu, za konačnih 1:1.

Do kraja domaći su imali veći posed, ne i nekih značajnijih šansi za novo vođstvo. Na suprotnoj strani, u nekoliko kontranapada Napretkovi fudbaleri nisu uspevali da pronađu pravo rešenje i kada se sve sabere i oduzme – rezultat je realan.

U sledećem kolu, u subotu (8. novembar – 18 časova) Napredak dočekuje Mladost iz Lučana.