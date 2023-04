Remi fudbalera Trayala sa Metalcem

U drugom kolu plej – auta Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari su odigrali nerešeno sa Metalcem – 1:1

Ni u trećem prvenstvenom duelu nisu uspeli da savladaju ekipu iz Gornjeg Milanovca, a ova podela bodova je – za veliku brigu, jer nalaze se Kruševljani sada u veoma teškoj situaciji, kada je opstanak među prvoligašima u pitanju.

U prvom poluvremenu gosti su bili bolji rival i uspeli to da krunišu golom u 28. minutu. Trayal je zaigrao znatno angažovanije u nastavku, uspeo u 57. minutu preko Golubovića da stigne do izjednačenja, do kraja ne i do preko potrebne pobede.

Da problemi budu veći, došlo je do povrede kapitena Miloševića, koji je već u 20. minutu morao da napusti teren. Stepen povrede nije bio poznat do kraja utakmice, ali po rečima trenera Nikolića stavljen mu je gips na nogu.

Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola, a u naredna dva Gumari gostuju, prvo Slobodi, pa Zlatiboru.