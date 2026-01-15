„Religija i tolerancija“ večeras u biblioteci hrama Svetog Đorđa

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog G. Davida, večeras u 18 časova u biblioteci hrama Svetog Đorđa biće promovisan naučni časopis „Religija i tolerancija“

Religija i tolerancija je naučni časopis kojim se nastoji podsticati i razvijati nauka o religiji kojoj se pristupa interdisciplinarno. Časopis nudi aktuelna istraživanja i prostor za razmenu ideja i informacija o različitim aspektima religijskog fenomena.

Časopis izlazi od 2004. godine. Bavi se religijskim pitanjima. Cilj časopisa je omogućavanje dijaloga razmatranja religijskog fenomena iz perspektive nauke o religiji iz ugla sociologije, psihologije, istorije, filozofije kao i teoloških radova predstavnika različitih verskih zajednica. Časopis nudi aktuelna istraživanja i prostor za razmenu ideja i informacija o različitim aspektima religijskog fenomena, informacije o samom društvu u celini, i pospešuje versku toleranciju. Časopis izdaje Centar za empirijska istraživanja religije, sa sedištem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kategorizovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pokrenut je kao zbornik 2002. godine, a kao časopis izlazi od 2004.

Stalne rubrike su istraživanja, prikazi i osvrti. Od ostalih rubrika izdvajamo: intervjue, predavanja, prevodi, pisma čitalaca, pripreme za nastavu, najave konferencija. Religijski fenomen iz ugla sociologije, psihologije, istorije, filozofije, prava, teoloških radova predstavnika različitih verskih zajednica…

Na promociji će, pored protojereja stavrofora Đorđa Milojkovića govoriti profesorka Danijela Nikolić Surla, profesorka Dragana Šoškić i urednica časopisa prof. dr Zorica Kuburić.

Časopis izlazi dva puta godišnje, januar – jun i jul – decembar.

Publikuje se u štampanom i elektronskom obliku. Elektronski oblik svih svezaka časopisa je dostupan na stranici izdavača – Centra za empirijska istraživanja religije.

Indeksiran je u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije.

Ognjen Milićević