Reditelj Predrag Gaga Antonijević dobitnik Belovodske rozete

Dobitnik ovogodišnje Belovodske rozete je naš proslavljeni režiser, producent i scenarista Predrag Gaga Antonijević

Predrag Gaga Antonijević rođen je u Nišu 1959. godine, ali je od najranijeg detinjstva živeo u Užicu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu – odsek za filmsku i TV režiju.

Nakon niza kratkometražnih dokumentarnih i televizijskih filmova, 1984. debituje na filmskom platnu sa projektom O pokojniku sve najlepše čiji je i scenarista i iste godine osvaja nagradu UNICEF-a na filmskom festivalu u Veneciji.

Godine 1989. učestvuje kao pridruženi reditelj u realizaciji TV serije Balkan ekspres i filma Balkan ekspres 2, a 1991. potpisuje režiju filma „Mala“, po scenariju Radoslava Pavlovića, sa kojim osvaja niz nagrada. Iste godine odlazi u SAD.

Godine 1998. u produkciji Olivera Stouna režira film Spasitelj koji je osvojio nekoliko nagrada. Tokom 2000-ih u Americi režira filmske naslove: Hard Cash, Little Murder, Breaking at the Edge, gde okuplja velikane američkog filma (Val Kilmer, Ben Kingsli, Endi Makdauel). Režirao je krimi TV seriju Ubice mog oca, koja je posle prve epizode pobrala sve simpatije publike.

Godine 2018. u njegovoj režiji prikazan je film Zaspanka za vojnike. Režirao je i film o stradanju dece u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata Dara iz Jasenovca, koji se snimao tokom jeseni 2019, a prikazivanje je počelo 2021. godine.

Idejni je tvorac i kreator popularne špijunske triler serije Državni službenik i serije Pevačica. Živi i radi na relaciji Srbija – SAD. Rukovodi producentskom kućom Dandelion prodakšn.

Dobitnik je ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima prvog reda.

