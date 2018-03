Da bi prinosi pšenice bili stabilniji, veći i kvalitetniji tu žitaricu treba zaštititi od biljnih bolesti, štetočina i korova. U prvom delu vegetacije pšenicu napadaju tri grupe bolesti: rdja, pepelnica i lisna pegavost

– Jedna od bolesti koja napada pšenicu u prvom delu vegetacije je rdja. Ona se češće javlja kada je vlažnije vreme, a opasna je jer pravi ranice u vidu pega rdjaste boje na stablu i listu koje su sa naličju lista otvorene i kroz njih pšenica gubi vodu – kaže Sandra Miletaković, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi podsećajući da su prethodna tri proleća bila izuzetno pogodna za razvoj te bolesti.

Pepelnica se, dodala je ona, javlja svake godine, obično na nižim spratovima biljke, ali ako zahvati list zastavičar i eventualno klas, pravi velike štete te se mora držati pod kontrolom. Pegavost lista i stabla mogu da umanje prinos, a ukoliko pšenica polegne tada ozbiljno uzimaju danak.

Da bi se to predupredilo prvo prskanje se izvodi do faze drugog kolenca, a tu je, kako kaže Miletakovićka, važno da se prska tako da tečnost dodje do donjih spratova pšenice.

– Nemojte čekati da vidite simptome bolesti, kada ih vidite obično je kasno – upozorava ona dodajući da za to prskanje možgu koristiti preparati Falcon, Duettultra, Operamax ili Bumper.

Drugo prskanje pcenice izvodi se na početku cvetanja pšenice, u prvoj polovini maja. Ono je važno jer se njime suzbija fuzarioza klasa, gljivično oboljenje koje znatno smanjuje prinos i kvalitet pšenice. Bolest se javlja i počinje svoj razvoj u doba cvetanja pšenice. Bolest se javlja svake godine, ali joj pogoduju češće, čak ne obilne kiše i rane jutarnje magle koje su česte u prvim danima maja. Istovremeno rdja, pepelnica i lisna pegavost i dalje napadaju pšenicu.

Ona savetuje da je za drugo prskanje potrebno dobro okvasiti klas te da se mogu koristiti preparati Prosaro, Osiris, Zamir ili Duettultra.

Reč stručnjaka: Zaštitite pšenicu

